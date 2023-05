Casal homossexual brasileiro denuncia espancamento e tortura em bar de Portugal: 'cena de horror'

Um casal de brasileiros denunciou um caso de espancamento e tortura em um bar localizado na cidade de Lisboa, em Portugal, ocorrido na madrugada do dia 22 de maio. O relato do alagoano Jefferson Gomes Tenório, 29 anos, repercutiu nas redes sociais esta segunda-feira (29).

Conforme o jornal O Globo, ele estava na boate e bar Titanic Sur Mer, na região do cais do Sodré, acompanhado do namorado Luís Almeida, 30 anos, e de uma prima de Luís. Ficaram no local até as três da manhã da última segunda-feira (22).

No entanto, ele precisou voltar ao estabelecimento para usar o banheiro. Preocupado com a demora, Luís foi atrás de Jefferson, mas foi impedido, e chegou a ser empurrado por três seguranças. Ao questionar o porquê da atitude violenta, Luís recebeu um soco no rosto e caiu no chão.

"Revoltado com as agressões que continuavam e tentando tirar o foco da agressão nele, joguei uma pedra na frente do local, quebrando um vidro. Neste momento o foco das agressões foram para mim", relatou Jefferson.

Jefferson Gomes Tenório Brasileiro "Começou então uma cena de horror, na qual eu fui afogado no rio Tejo, torturado e agredido com socos e chutes no rosto e no corpo, com eles gritando que iam me matar, acabei ficando completamente ensanguentado, a agressão só parou quando a polícia chegou".

Atendimento em hospital

Os dois foram levados ao hospital. Por conta das lesões e hematomas, o casal sangrou bastante, enquanto Jefferson precisou passar uma cirurgia de três horas.

"Tive o nariz fraturado em três partes. Nossos objetos de valor pessoal como anéis e relógio sumiram", acrescentou.

O empresário ainda disse que a polícia portuguesa não fez nada sobre o caso. "Gostaríamos de verdade de pensar que não fomos tratados assim por conta de nossa orientação sexual, cor ou nacionalidade. Nada justifica as agressões e queremos justiça".

Motivo da agressão

Em novo relato nas redes sociais, Jefferson ponderou sobre o motivo da agressão: "A gente tenta pensar que foi homofobia, ou foi xenofobia, ou foi preconceito com a cor do meu namorado. E mesmo se fosse isso, mesmo se tivesse algum “motivo”. Foi covardemente".

Conforme Jefferson, os seguranças cometeram uma tentativa de assassinato, incluindo espancamento e tortura. "Peço a todos vocês, meus seguidores e não seguidores, para não deixar impune. Eu sobrevivi", acrescentou.

O Globo detalhou que outros usuários compartilharam ter sofrido episódios de violência e agressão no mesmo bar. “Aconteceu com meu amigo em 2019, e a polícia também não fez nada”, disse um internauta.

“Aqueles bares ali têm costume de fazer isso com imigrantes (...) Estou cansado de ver relatos da galera no grupo de brasileiros em Portugal que apanharam muito. Infelizmente, não dá em nada”, acrescentou outro.