Bombardeio russo em estação ferroviária na Ucrânia deixa pelo menos 22 mortos e 50 feridos

Um bombardeio russo contra uma estação ferroviária no centro da Ucrânia deixou pelo menos 22 mortos e 50 feridos nesta quarta-feira (24), informou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Conselho de Segurança da ONU.

O presidente ucraniano prometeu que seu país lutará "até o fim", sem fazer nenhuma concessão ou compromisso, em uma mensagem pelo Dia da Independência ucraniana, que coincide com a data em que a guerra completa seis meses.

A estação de "Chaplino (na região de Dnipropetrovsk) é nossa dor hoje. Neste momento, são 22 mortos, incluindo cinco pessoas que foram incineradas em um vagão. Um menino morreu, ele tinha 11 anos. Um foguete russo destruiu sua casa", disse Zelensky em seu discurso diário, revisando um balanço anterior que contabilizava 15 mortos.

O míssil atingiu "diretamente um dos vagões na estação de Chaplino", disse o presidente.

Dia da Independência

O ataque foi realizado no Dia da Independência da Ucrânia, que em 1991 se separou da União Soviética. Nesta quarta também completam-se seis meses do início da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, em 24 de fevereiro.

Nas primeiras horas da celebração do Dia da Independência, cidades como Kharkiv (nordeste) ou Zaporizhzhia e Dnipro (centro) foram atingidas por explosões, informaram as autoridades locais. Atualmente, os combates se concentram principalmente no leste e no sul da Ucrânia, onde a linha de frente parece bloqueada.

Outras regiões do país também são frequentemente bombardeadas pela Rússia, que utiliza mísseis de longo alcance, segundo autoridades ucranianas. "É difícil, mas cerramos os punhos e estamos lutando pelo nosso destino", acrescentou Zelensky.

