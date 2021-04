Shoppings e centros comerciais voltam a funcionar em Salvador nesta terça-feira (6)

Os shoppings e centros comerciais de Salvador reabrem nesta terça-feira (6), conforme plano da Prefeitura para retomada das atividades econômicas na capital baiana. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis na última quinta-feira (1º), e os empreendimentos devem funcionar entre terça e sábado.

Segundo a prefeitura soteropolitana, os estabelecimentos do tipo e similares podem funcionar das 10h às 19h. Os prestadores de serviços localizados nesses locais devem obedecer ao horário dos centros de compras.

O comércio de rua, por sua vez, poderá funcionar de terça a sábado, mas das 10h às 18h. No sábado, porém, tais comércios podem abrir em qualquer horário. As atividades fazem parte da fase vermelha, iniciada nessa segunda-feira (5).

Mesmo com a reabertura, os protocolos de segurança deverão ser seguidos, como aferição de temperatura em todos os acessos, disponibilização de pontos com álcool em gel, reforço do uso obrigatório de máscara e o distanciamento social dentro e fora de estabelecimentos.

Veja horários de funcionamento dos shoppings

Conforme o portal G1, os empreendimentos terão os seguintes horários de funcionamento.

Salvador Shopping

Lojas: de terça a sábado, das 10h às 19h;

Banco do Brasil: terça a sexta-feira, 10h às 14h;

Bompreço: segunda a sábado, 7h às 19h; domingo, 8h às 19h;

Caixa Econômica (atendimento exclusivo para Pessoa Jurídica): terça a sexta-feira, 10h às 13h;

Clivale: segunda a sexta-feira, 7h às 19h; sábado, 7h às 16h;

Correios: terça a sábado, 10h às 18h;

Hemoba: terça a sábado, 10h às 17h30;

Labchecap: segunda a sexta-feira, 6h30 às 19h; sábado, 6h30 às 14h;

SAC: terça a sábado, 10h às 18h.

Salvador Norte

Lojas e quiosques: de terça a sábado, das 10h às 19h;

das 10h às 19h; Clivale: segunda a sexta: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 17h;

Smart Fit: Segunda a sexta: 6h às 19h; sábado: 8h às 17h; domingo: 8h às 14h;

Hemoba: terça a sábado: 10h às 17h30.

Shopping da Bahia

Lojas e quiosques: de terça a sábado, das 10h às 19h;

Praça de Alimentação e restaurantes: de terça a sábado, das 10h às 19h;

, das 10h às 19h; Drive SDB - Das 10h às 19h

Delivery Alimentação – Das 10h às 22h

Delivery Geral – Das 10h às 19h

Academia Bodytech – Acesso Exclusivo pelo Estacionamento D5 - segunda a sexta, das 6h às 19h | Sábado - 8h às 15h | Dom e Feriados - 9h às 13h

Supermercado Pão de Açúcar - Acesso exclusivo pelo Estacionamento C - segunda a sábado, das 10h às 19h

Correios - Acesso exclusivo pelo Estacionamento C - segunda a sábado, das 10h às 19h

Clínica Clivale Mais - Acesso exclusivo de pedestre pelo estacionamento D4 - segunda a sexta, das 07h às 19h | sábado, das 7h às 13h

Clínica Clivale Ressonância - Acesso exclusivo pelo Estacionamento C - segunda a sexta, das 07h às 19h | sábado, das 7h às 16h

Loteria 2° Piso - Acesso exclusivo pelo Estacionamento B e Portaria Metro - De segunda a sábado, das 10h às 19h

Clínica Odontológica Sorriseria - Acesso exclusivo pelo Estacionamento B e Portaria Metro - De Seg. a Sex. das 10h às 19h | Sábado das 10h às 17h | Domingo Fechado

Banco Caixa Econômica – Acesso exclusivo pela portaria principal - segunda a sexta, das 8h às 13h | Sábado e Domingo Fechado

Banco do Brasil - Acesso exclusivo pela portaria principal - segunda a sexta, das 10h às 15h | Sábado fechado

Yamaha – Apenas para serviço mecânico na 2ª feira – Acesso externo pela frente do Shopping - De segunda a sexta das 8h às 19h | Sábado das 8h às 19h

Shopping Bela Vista

Loja, quiosques e âncoras: de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h;

Alimentação: de terça a sábado, das 12h às 19h;

, das 12h às 19h; Drive do Bela: de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h. Os contatos das lojas participantes estão disponíveis no site www.shoppingbelavista.com.br;

GBarbosa: de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 11h às 19h;

Delivery (todos os segmentos): todos os dias até as 23h;

Centro Médico Bela Vista: segunda, das 7h às 17h, de terça a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 15h.

Shopping Itaigara

Lojas e Quiosques - terça a sábado de 10h às 19h

Bompreço - Segunda a sábado 7h às 19h /Domingo 07h às 18h

Lotérica - Terça a sexta de 10h às 19h / Sábado das 10h às 15h

Caixa Econômica Federal - Terça a sexta de 10h às 13h

Banco do Brasil - Terça a sexta de 10h às 15h

Drive Thru (Em conformidade com o decreto 33.587) - Terça a sábado, das 10h às 19h

Delivery de alimentação e medicamentos - 10h às 00h

Delivery de produtos - 10h às 19h

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques - terça a sábado de 10h às 19h

Drive thru - Segunda a sábado das 10h às 19h

Restaurantes com acesso próprio - Cantina Volpi, The Black Beef, Soho, Boucherie - Quarta-feira a domingo, de 11h às 20h

