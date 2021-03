Salvador e Região Metropolitana prorrogam lockdown até dia 29 de março

As medidas restritivas para combater a disseminação do coronavírus em Salvador e na Região Metropolitana da capital baiana foram prorrogadas até 29 de março. Além dos decretos, o governador da Bahia, Rui Costa, também decretou a antecipação do toque de recolher, das 20h para as 18h, a partir de segunda-feira (22).

Com as medidas, o funcionamento de serviços considerados não essenciais continua suspenso até as 5h do dia 29. A decisão foi tomada durante reunião virtual realizada na última sexta (19), com as presenças do prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), do governador Rui Costa (PT) e de gestores das cidades da região metropolitana.

Os municípios de Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Pojuca e Mata de São João não vão aderir a prorrogação do decreto. Nessas cidades, os serviços não essenciais poderão funcionar até as 17h durante os dias da semana.

Restrições

A restrição da venda de bebidas alcoólicas a partir das 18h também segue em vigor em todo o Estado até segunda (22), inclusive por meio do sistema de entrega a domicílio (delivery). A medida também é válida para o próximo fim de semana.

A prática de atividades esportivas coletivas também segue vedada na Bahia até 1° de abril. Só estão autorizadas as práticas de exercícios individuais, desde que não promovam aglomeração. O funcionamento das academias e dos estabelecimentos voltados para a prática de atividades físicas está proibido até 29 de março.

Já os atos religiosos litúrgicos estão autorizados a acontecerem, desde que respeitem os protocolos sanitários estabelecidos, como o uso de máscara e adoção do distanciamento social. Nesses espaços, a lotação máxima permitida é de 30%, se o espaço for amplo com ventilação cruzada.