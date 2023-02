Passageiros brigam em voo e atrasam viagem em uma hora no Aeroporto de Salvador; veja vídeo

O que era para ser um voo tranquilo de Salvador para São Paulo virou uma grande confusão entre famílias. A briga foi filmada e repercutiu nas redes sociais. Conforme a companhia aérea Gol, a briga aconteceu antes da decolagem, com a aeronave ainda em solo, e as envolvidas foram retiradas e não seguiram viagem.

No vídeo, é possível ver um grupo de mulheres gritando, dando tapas e puxando o cabelo umas das outras. Em uma das cenas filmadas por outros passageiros, uma delas se atira na fileira traseira para puxar o cabelo de outra mulher.

Assista:

Os nomes das envolvidas não foram divulgados. Segundo o portal Aeroin, especializado na cobertura sobre aviação, a briga teria se iniciado devido a um assento, após uma mãe pedir para trocar para a janela por estar com uma criança com deficiência, mas teve a troca negada pelo outro passageiro.

Os comissários de bordo do avião e outros passageiros tentaram separar as envolvidas na confusão e pediram para que elas se acalmassem, mas as mulheres seguiram em conflito.

Atraso no roteiro

Devido à confusão, o voo G3 1659 atrasou cerca de uma hora. O avião deveria ter deixado a capital baiana às 13h45, mas a decolagem aconteceu apenas por volta das 15h.

Ao G1, a companhia aérea lamentou o ato de violência e reforçou que as ações tomadas pela equipe de tripulantes foram focadas na segurança.