Baiana, idosa de 121 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo

A pessoa mais velha do mundo pode ser brasileira, depois da morte da japonesa Kane Tanaka aos 119 anos em abril deste ano. Maria Gomes dos Reis tem 121 anos e é moradora de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia.

A idade dela foi descoberta após ela passar mal e precisar ir ao hospital recentemente. Conforme a certidão de nascimento, Maria nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado de Bela Vista. As informações são do g1 BA, após reportagem do Bahia Meio Dia.

Maria mora com a neta Célia Cristiana e vive acamada. Todos os filhos dela já faleceram. "Dou comidinha na boca, nós temos que fazer tudo, trocar faldas. A minha vida agora está resumida em cuidar dela”, diz a parente em entrevista.

Atividades

Segundo Célia, "até pouco tempo" a avó era "bem ativa". Ela criou netos e bisnetos, sempre se colocando à frente para cuidar de tudo como cozinha e lavanderia.

Legenda: O documento da idosa confirma a idade Foto: Reprodução/Bahia Meio Dia

Maria Gomes tem 13 bisnetos e seis tataranetos. A bisneta Vitória Stefani revela que é a responsável pelas burocracias da idosa.

"Sou responsável por ela, porque ela não tem condições de se locomover para fazer prova de vida. Eu que resolvo algumas coisas por ela", contou Vitória Stefani.

A jovem ainda afirmou que "ela ainda tem noção de muita coisa, conversa com a gente, às vezes ela esquece quem é, agora que com mais frequência ela não está lembrando".

Idade avançada

Maria completa 122 anos neste ano. A segunda pessoa mais velha registrada no Brasil é um idoso conhecido como o "terror do INSS". Aos 121 anos, nascido em 3 de fevereiro de 1901, Andrelino Vieira da Silva é de Goiás.

Ao nível mundial, no entanto, Maria não é reconhecida como a mais velha ainda. O Guiness Book havia reconhecido a japonesa Kane Tanaka a mais idosa, mas ela morreu aos 119 anos neste ano.

Depois, o título passou para a freira francesa Lucile Randon, de 118 anos, nascida no dia 11 de fevereiro de 1904.

Sobre o "status" da idosa da Bahia, a neta Célia brinca: "A idade avançada a gente sabe que ela tem, mas saber que ela é a mais velha do mundo? A gente fica até abismada".