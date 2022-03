Filho mata pai a facadas por causa de R$ 2 e é preso em Alagoas

Um homem matou o próprio pai com golpes de faca e foice, na noite do último sábado (26) em Viçosa, no interior de Alagoas. O suspeito, de 49 anos, confessou o crime à Polícia e alegou ter problemas psiquiátricos.

O delegado Igor Diego, que está à frente das investigações, revelou que a vítima tinha 85 anos, e o que motivou o assassinato foi o pai ter negado R$ 2 ao filho.

"O crime se deu porque o filho pediu R$ 2 ao pai, que se negou a dar o dinheiro. O filho ficou extremamente chateado e agressivo, pegou a foice e a faca e desferiu vários golpes contra o seu pai, que veio a óbito no local, ou seja, em frente à sua própria casa", disse o delegado, em vídeo publicado nas redes sociais da Polícia Civil de Alagoas.

Segundo o delegado, o filho não apresentou documentos que comprovariam os problemas psiquiátricos alegados.

Assista ao vídeo da Polícia Civil

Suspeito é preso

O homem foi preso pela Polícia Militar, que ainda apreendeu a faca e a foice utilizadas no crime. O suspeito confessou a autoria do assassinato do pai e alegou ter problemas psiquiátricos, com histórico de internação, em depoimento prestado na Delegacia de Murici.

Após a confissão, o homem foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil.