Primeiro caso de poliomielite em 30 anos é detectado nos EUA; saiba mais sobre a doença

Os Estados Unidos confirmaram, nessa quinta-feira (21), um caso de poliomielite, após cerca de 30 anos sem o registro da doença no país, segundo informações da Folha de São Paulo.

O caso foi identificado em um subúrbio da cidade de Nova York, no Condado de Rockland, conforme o Departamento de Saúde do Estado de Nova York.

Em nota, o departamento disse que o vírus pode ter se originado fora do país. Nenhum caso de pólio se originou nos Estados Unidos desde 1979, segundo disse o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

"Estamos monitorando a situação de perto e trabalhando com o Departamento de Saúde de Nova York e com o CDC para responder a essa questão emergencial de saúde pública, para proteger a saúde e o bem-estar dos moradores do condado", afirmou em nota a comissária de Saúde do Condado, Patricia Schnabel Ruppert.

Sintomas da doença

A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus selvagem. Dez em 100 pessoas infectadas podem apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. Já um em cada 200 casos evolui de modo que o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisia permanente nas pernas ou braços.

Se atacar o sistema nervoso, pode levar à morte ou à necessidade de pulmão artificial.

Embora não tenha cura, a doença pode ser prevenida por vacinação.

Transmissão da poliomielite

A doença que causa paralisia infantil é transmitida pelo contato direto com alguém infectado ou por objetos, alimentos e água contaminados por fezes de pacientes com o poliovírus, conforme detalha o Ministério da Saúde em publicação virtual.

Esse vírus vive no intestino e pode contaminar tanto crianças quanto adultos.

Outra forma de transmissão se dá pelo contato com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas.

Como reconhecer

Os sintomas da poliomielite vão da febre à rigidez na nuca. Confira a lista de sinais mais comuns da doença:

Febre

Mal-estar

Dor de cabeça, de garganta e no corpo

Vômitos

Diarreia

Prisão de ventre

Espasmos

Rigidez na nuca e até mesmo meningite

Em formas mais graves, flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores