Estudo de Harvard indica a hora ideal para um sono saudável

Nem mais cedo, nem mais tarde, o horário ideal para ir dormir e ter um sono saudável fica entre as 22h e as 23h, revelou um estudo publicado pela revista científica European Heart Journal-Digital Health e pela Universidade de Harvard. As informações são do O Globo.

Na pesquisa, foi constatado que as pessoas que vão dormir entre as 22h e as 23h dormem melhor e podem ter menos chances de desenvolver doenças cardíacas do que aquelas que fazem isso mais cedo ou mais tarde.

Os testes envolveram mais de 88 mil indivíduos entre 45 e 79 anos, cujo sono foi monitorado por uma semana por meio de dispositivos colocados em seus pulsos.

Hora perfeita varia conforme a pessoa

Um relatório da Fundação do Sono dos Estados Unidos explica que não existe uma regra única que se aplique a todas as pessoas da mesma forma, mas sim "para determinar qual é o momento certo para ir dormir, é preciso levar em consideração fatores como idade, localização geográfica, estilo de vida, obrigações e preferências pessoais".

Em entrevista para O Globo, a médica neurologista especializada em bem-estar e qualidade de vida, Rosana Gogorza, contou que o importante para um sono saudável é estabelecer uma rotina em que você se deite e acorde na mesma hora, sem a necessidade de usar o despertador.

Ela recomenda, ainda, estabelecer esses horários de acordo com as atividades pessoais e, em adultos saudáveis, priorizar o sono de sete a nove horas por noite.

Apesar da Fundação do Sono norte-americana enfatizar que é mais saudável adormecer e acordar à mesma hora, mesmo nos fins de semana e nos dias livres. Rosana afirma que nem sempre é possível seguir esse ritmo, e recomenda o método 90/10.

O método 90/10 propõe "ter 90% do tempo boas práticas relacionadas ao descanso e 10% de margem para abrir mão um pouco sempre que necessário, por exemplo, quando se tem um compromisso".