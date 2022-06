Confira 4 cuidados para evitar lesões durante a prática de Beach Tennis

Com o aumento da busca por Beach Tennis, o médico ortopedista e cirurgião de mão, Fernando Alencar, alerta para a importância de cuidados preventivos para evitar lesões. Em meio ao esforço repetitivo no esporte, a prática incorreta pode resultar em degeneração dos tendões ou dores crônicas.

“Apesar de ser um esporte recreativo para algumas pessoas, é importante associar a prática do Beach Tennis a um treino de fortalecimento muscular para evitar uma sobrecarga ou trauma de estiramento muscular”, detalhou.

Legenda: Fortaleza já registra várias quadras de "Beach Tennis" espalhadas pela cidade Foto: Shutterstock

Os esforços repetitivos sem alongamento e a falta de fortalecimento adequado podem resultar em lesões como o "Cotovelo de Tenista". Essa lesão consiste na inflamação dos tendões na parte lateral ou externa do cotovelo. Confira os cuidados recomendados:

O que fazer para evitar lesões?

Conforme Alencar, as pessoas que buscam praticar o esporte devem buscar um professor capacitado, responsável por dar orientações de como realizar os movimentos e ocupar a quadra.

“A gente leva em consideração a realização da técnica de um jogo adequado para evitar esses tipos de lesões”.

Além disso, ele ainda aponta outros cuidados necessários para evitar complicações durante a prática do Beach Tennis, como:

Fortalecimento específico orientado à prática do esporte;

Realizar alongamentos antes e depois dos treinos;

Buscar um médico especialista em qualquer quadro de dor.

Isso porque o ortopedista poderá dar suporte, além de orientar o tratamento de modo correto. “Para que essa dor não fique ocorrendo de forma repetitiva e venha causar alguma complicação mais a frente”.

Riscos de lesões

O médico Fernando Alencar ainda aponta que as lesões do Beach Tennis se concentram em dois grandes grupos:

Grupo de lesões agudas ou traumáticas;

Grupo de lesões crônicas.

O primeiro grupo está relacionado com um trauma sofrido pelo paciente. “Ele pode ter levado uma queda, feito algum movimento brusco que causou algum grau de estiramento muscular específico”, detalha Alencar.

Fernando Alencar Médico ortopedista “Dentre essas lesões, as principais são contusões musculares principalmente ao nível da coxa e ao nível do pé, como entorse ou até mesmo alguma fratura”.

Já no caso das lesões crônicas, muitas vezes estão relacionadas a realização de esforço repetitivo. Os principais grupos de patologias que ocorrem nesse grupo são registradas no ombro e no cotovelo.

“As lesões crônicas são aquelas relacionadas a realização da prática esportiva de forma repetitiva. Se o atleta não tiver um condicionamento físico adequado, ele pode desenvolver algumas dessas lesões”.