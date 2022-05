Três suspeitos de cometerem assassinato em Jaguaribe são mortos após trocarem tiros com PMs

Três suspeitos de cometerem um assassinato em Jaguaribe, no interior do Ceará, foram mortos após trocarem tiros com agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada desta quarta-feira (25). O trio foi perseguido pelos agentes e iniciou um tiroteio, segundo a corporação.

Os PMs revidaram a investida e balearam os três, que ainda foram socorridos a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. A ocorrência foi nas proximidades da BR-116.

O Sistema Verdes Mares apurou que os suspeitos mataram um homem identificado apenas como Paulo, conhecido como Bracinho, no bairro Mutirão. Os policiais patrulhavam a região quando foram avisados pela população sobre o homicídio.

Conforme a PMCE, foram apreendidos, com o trio de criminosos, duas pistolas calibre .40, um revólver calibre 357, dois coletes balísticos, carregadores, balaclavas e outros materiais.

O material foi enviado à Delegacia Regional de Jaguaribe, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.