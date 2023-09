Torcedor do Fortaleza é morto em frente à sede de torcida, no bairro Jangurussu

Um puxador de cânticos da Torcida Uniformizada do Fortaleza Esporte Clube (TUF), de 39 anos, identificado como Oswaldo, foi morto na noite dessa terça-feira (26), no Jangurussu, em Fortaleza, em frente à sede da torcida. A vítima foi atingida com golpes de barras de ferro e, embora tenha sido socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Perfis da TUF e de torcidas parceiras têm compartilhado a imagem do homem, apelidado de Guabiru, e decretado luto.

Legenda: A morte do torcedor tem repercutido em perfis de torcidas organizadas Foto: Reprodução/Instagram

O Sistema Verdes Mares apurou que a vítima estava na sede da TUF, assistindo à partida entre Corinthians e Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana, quando um grupo de homens que seriam de uma torcida rival invadiu o local e iniciou as agressões com barras de ferro e pedras.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não informou, porém, o que motivou o homicídio. As investigações seguem a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).