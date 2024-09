Terapeuta holístico suspeito de crimes sexuais em Canoa Quebrada é preso pela Interpol no Uruguai

Um uruguaio de 62 anos, suspeito de praticar crimes sexuais em Canoa Quebrada, no município de Aracati, foi preso em uma parceria entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a The International Criminal Police Organization (Interpol). A ação ocorreu no país de origem do suspeito na última quarta-feira (25), mas foi divulgada neste sábado (28) pela PCCE.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, o suspeito é conhecido como terapeuta holístico e teria se aproveitado da vulnerabilidade das vítimas, que o procuravam em busca de cura. A investigação iniciou no mês passado, após denúncias de que o homem estaria atuando como professor de ioga no litoral de Canoa Quebrada.

O suspeito teria utilizado durante as aulas substâncias para diminuir a capacidade de reação das vítimas, deixando-as vulneráveis para praticar crimes sexuais. O investigado fugiu do Brasil e foi incluído na lista vermelha da Interpol, sendo capturado ao desembarcar no Uruguai.

Ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e crime contra a dignidade sexual. A investigação contou com o apoio das delegacias de Aracati e Icapuí, do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da PCCE e da Polícia Federal (PF).

A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas do suspeito procurem a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e relatar os fatos.

Denunciar é importante

A população pode contribuir com as investigações fornecendo informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), número 181, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por meio de mensagens, áudios, vídeos e fotografias.

Também é possível denunciar através do site “e-denúncia”, no endereço eletrônico: [https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br](https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br).