Suspeito de triplo homicídio em Sobral e irmão são encontrados mortos

O homem suspeito da morte de dois irmãos e um amigo com golpes de faca, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (8).

Conforme informações da Polícia Militar, Antônio Carlos Batista, de 41 anos, estava acampado no distrito de Bonfim, e foi achado junto do irmão, que também morreu.

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local ainda pela noite.

A polícia informou que o irmão de Antônio Carlos estava ajudando ele a fugir de Sobral. O crime aconteceu enquanto o suspeito recebia alimentação do familiar. Homens surgiram no local e atiram contra eles.

"Chegou uma denúncia anônima para os nossos policiais. Viemos ao local, fizemos uma varredura e encontramos os corpos. Acionamos a perícia para constatar se realmente seria o indivíduo que teria cometido o triplo homicídio. E ao fazer a análise e a constatação, foi confirmado ser o autor do triplo homicídio do distrito de Rafael Arruda", informou o PM Sérgio, da Força Tática, no local crime.

Crime durante confraternização

Antônio Carlos Batista teria esfaqueado os dois irmãos e um amigo em julho deste ano, no distrito de Rafael Arruda. Na ocasião, o advogado e procurador-adjunto do Município de Graça, Raimundo Nonato Arruda, recebia a visita do irmão, o aposentado Anastácio Amorim Arruda, que residia no Piauí.

No dia do crime, ele promoveu um evento na própria casa com a presença do familiar, do amigo Manoel Procópio e de outras três pessoas.

O grupo confraternizava no alpendre da residência quando foi surpreendido por Antônio Carlos Batista em uma bicicleta.

O suspeito desferiu diversos golpes de faca contra o advogado. Ao tentar intervir na situação, Anastácio Arruda e Manoel Procópio também foram feridos. Após o crime, o indivíduo apontado como autor fugiu.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR