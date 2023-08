Ônibus é cercado e atacado por grupo de motociclistas em Fortaleza: veja vídeo

Um ônibus que realizava o transporte público de passageiros foi atacado por um grupo de motociclistas, na noite dessa terça-feira (8), no bairro Cocó, em Fortaleza. Uma câmera de videomonitoramento de um prédio próximo ao local flagrou a ação. Não há informações sobre feridos.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o coletivo é supostamente forçado a interromper o trajeto, próximo a um cruzamento, quando uma dupla a bordo de uma moto para logo a frente dele. Pelo menos outras seis motocicletas se aproximam do veículo na sequência.

O grupo solta o que parece ser fogos de artifício e supostamente joga um bastão de fumaça no interior do ônibus, que é tomado por uma névoa branca. Enquanto isso, outros retiram os capacetes e usam o equipamento para desferir golpes contra as janelas do coletivo.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e aguarda retorno.

