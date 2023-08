'Me senti violada, invadida, coagida', diz vítima de crime sexual constrangida por juiz em audiência

"Violada, invadida, coagida", é assim que uma das vítimas de crime sexual, ouvida em audiência em Juazeiro do Norte, diz ter se sentido em frente ao juiz Francisco José Mazza Siqueira. A mulher, de nome preservado, conversou com o Diário do Nordeste e relembrou "comentários e falas machistas" vindas do magistrado durante a sessão no último dia 26 de julho.

A vítima reclama que enquanto prestava depoimento precisou ficar em frente ao acusado dos assédios, o médico Cícero Valdibézio Pereira Agra. Depois, ainda na sala, ouviu o juiz dizer que "quem acha que é mulher é tudo boazinha, tão tudo enganado, viu. Eita bicho de mão pesada, bicho da língua grande e que chuta nas partes baixas, são as mulheres. Tô dizendo isso no sentido que vocês são fortes" (sic).

"Coagida. Acho que essa é a palavra, por estar de frente a uma pessoa que tanto me fez mal. Esse direito de ser preservada deveria ser me dado pelo juiz que conduzia o caso, mas não foi. O que ouvi do juiz foram várias falas machistas. A sensação que tive foi de falta de proteção, falta de acolhimento. Meu advogado ficou nas minhas costas, não tive apoio de ninguém", conta a vítima.

Vítima de crime sexual Ouvida em audiência de ação cível, no último dia 26 de julho de 2023 "Eram comentários machistas, perguntas de uma forma de se perguntar que queria induzir como se o que passei fosse algo sem importância. Saí de lá traumatizada sem querer nunca mais voltar para aquela situação. E logo ali? Logo aqui que deveria ser algo mais voltado para a vítima, para o que eu precisava falar".

A vítima também afirma que "naquele ambiente duas pessoas poderiam me dar o mínimo de conforto: uma era meu advogado e o outro era o juiz, que está lá para me ouvir e ser justo com ambas as partes, mas não senti isso. Foi vexatório, constrangedor, uma sensação que desperta um trauma e eu não quero mais lembrar".

Foi um ano e meio de espera até que o juiz chamasse as mulheres para serem ouvidas. Em poucas horas, a sessão se "tornou um circo de horrores".

É assim que define o advogado das vítimas, Aécio Mota, sobre o que aconteceu na sessão. Das 9h às 13h, as mulheres estiveram na presença do juiz Francisco José Mazza Siqueira. O que elas não esperavam era, naquele momento de 'vulnerabilidade', ser revitimizadas, desta vez, segundo denunciantes, pelo próprio magistrado.

Em determinado momento da sessão, uma das depoentes ouviu o magistrado dizer: "tinha aluna que chegava se esfregando em mim...esfregando a vagina em mim… aqui não tem criança, aqui é todo mundo adulto... e dizia professor não sei o que.. E eu dizia: minha filha é o seguinte: quando eu deixar de ser seu professor, você faça isso aqui comigo".

Aécio Mota Advogado das vítimas "Quando o Juiz faz comentários acerca do comportamento das mulheres na audiência, está fazendo um juízo de valor em desfavor da vítima. Colocando o comportamento das mulheres como uma justificativa para agressões e abusos, de maneira desumana. Colocando a vítima como culpada, ou seja, a vítima passa a ocupar o banco dos réus"

SINDICÂNCIA ABERTA

Nessa segunda-feira (7), após publicadas as primeiras reportagens do caso, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) afirmou que a Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará abriu "sindicância para apurar os fatos relacionados à atuação de juiz" e avaliar a aplicação de medidas cabíveis.

A abertura da sindicância foi publicada no Diário da Justiça na noite da segunda-feira (7). No documento há indicação que a Comissão Sindicante conclua os trabalhos no prazo de 30 dias.

Ainda segundo a publicação oficial, o juiz Mazza teria supostamente violado deveres impostos no Código de Ética da Magistratura Nacional e no Código de Processo Penal, dentre eles o Artigo 400-A: "na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas".

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides Moraes, disse à imprensa que só tomou conhecimento do caso já na segunda-feira e que "o Tribunal nos próximos dias tomará as medidas adequadas".

