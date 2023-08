Coronel da Polícia Militar é preso em posto de combustíveis no Crato

Um coronel da Reserva Remunerada (RR) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso no Crato, Interior do Estado, na tarde desta terça-feira (8). O PM de 58 anos foi detido por força de mandado de prisão preventiva, enquanto estava em um posto de combustíveis no bairro Parque Recreio.

Conforme a Polícia, o oficial tem 58 anos e é militar da reserva. Ele é investigado "por perseguição no âmbito de violência doméstica" com passagem por difamação.

"O homem foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O suspeito não resistiu ao cumprimento da ordem judicial e foi colocado à disposição da Justiça", informou a PM, por nota.

O processo contra o coronel tramita em segredo de Justiça.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR