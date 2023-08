PM que matou companheira em Fortaleza já respondia por disparo em via pública e desacato a policiais

O policial militar Miqueias do Amaral Barbosa, preso em flagrante no último domingo (6) por matar a companheira em Fortaleza, já havia sido preso por atirar em via pública e desacatar policiais.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou disparos de arma de fogo na Rua Val Paraíso, no bairro José Walter, em Fortaleza, na madrugada de 28 de setembro de 2019. Miqueias estava dentro de um veículo, com mais quatro pessoas, e atirava em direção a um matagal.

Uma composição da Polícia Militar passava pelas proximidades, ouviu os disparos e procurou o autor dos tiros. Ao localizarem os suspeitos, os PMs ordenaram parada e não foram atendidos de imediato.

Ministério Público do Ceará Em denúncia O ora acusado apenas colocou a cabeça pela janela e disse 'Sou praça'. Mais uma vez, foi dada a ordem para que todos descessem e deitassem no chão. Neste momento, o denunciado desceu do veículo com uma pistola niquelada em punho e, bastante alterado, disse: 'Sou praça, não vou deitar no chão. Foda-se'. Além deste xingamento, o increpado proferiu ainda outros impropérios, como 'filhos da p*', 'palhaços' e 'p* no c*' (sic)."

A situação foi controlada e o PM foi preso somente após a chegada de outras viaturas policiais. Miqueias Barbosa acabou solto pelo Plantão Judiciário, da Justiça Estadual, no dia 29 de setembro de 2019, com aplicação de medidas cautelares.

O militar foi denunciado pelo MPCE pelos crimes de disparo de arma de fogo e desacato e virou réu na Justiça. O réu alegou que atirava contra pessoas em atitude suspeita e negou ter desacatado os colegas de farda.

Assassinato da companheira quatro anos depois

Miqueias do Amaral Barbosa voltou a ser preso em flagrante, no último domingo (6), por matar a própria companheira a tiros, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Após cometer o crime dentro de casa, o militar demorou horas para se entregar à Polícia.

O caso ocorreu na Rua Guilherme Clidenor de Moura Capibaribe. Vizinhos disseram que os disparos começaram ainda durante a madrugada. Policiais que atenderam à ocorrência iniciaram conversas com o suspeito para que ele se entregasse, o que só aconteceu por volta de 10h.

O quarteirão foi isolado por viaturas da Força Tática e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram enviadas ao local.

As informações apuradas no local foram de que o casal teria saído para beber na noite de sábado (5) e começou a discutir em casa por volta das 3h40 desta madrugada.

