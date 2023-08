Policial militar mata companheira e resiste à prisão em Fortaleza

Um policial militar do Ceará matou a própria companheira, nas primeiras horas deste domingo (6), no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Armado, ele resistiu à prisão e precisou negociar com outros agentes de segurança antes de se entregar.

O caso ocorreu na Rua Guilherme Clidenor de Moura Capibaribe. Vizinhos disseram que os disparos começaram ainda durante a madrugada. Policiais que atenderam à ocorrência iniciaram conversas com o suspeito para que ele se entregasse, o que só aconteceu por volta de 10h.

O quarteirão foi isolado por viaturas da Força Tática e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram enviadas ao local.

As informações apuradas no local são de que o casal teria saído para beber na noite de sábado (5) e começou a discutir em casa por volta das 3h40 desta madrugada.

O suspeito, de 34 anos, após resistir à prisão, foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde deve ser autuado por feminicídio. Ele também será levado para a Perícia Forense do Estado do Ceará e, em seguida, ficará detido no Presídio Militar.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o policial estava afastado do serviço ativo por força de licença para tratamento de saúde física desde o dia 31 de julho.

"A PMCE lamenta o episódio e repudia atos de agentes que vão de encontro a missão da Corporação de servir e proteger a sociedade", declarou a corporação.

*Com informações da TV Verdes Mares.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR