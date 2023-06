Suspeito de matar companheira grávida de cinco meses é preso em Caucaia

Com o apoio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia, agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturaram, na noite dessa sexta-feira (16), o suspeito de matar Patrícia Soares, de 27 anos. A vítima estava grávida de cinco meses, e esperava o primeiro filho.

De acordo com a corporação, a prisão ocorreu após um mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio ter sido expedido contra o acusado, de 42 anos. O homem foi capturado no bairro Parque Soledade, em Caucaia, e, agora, encontra-se a disposição da Justiça.

Por enquanto, a polícia ainda aguarda laudo para confirmar o que provocou a morte da vítima.

RELEMBRE O CASO

Patrícia Soares foi morta em uma residência no bairro Potira, na madrugada da última terça-feira (13). A vítima morava em Tamboril, mas costumava ficar na casa quando ela e o companheiro iam ao município metropolitano.

Na madrugada do crime, um vizinho ligou para os familiares da mulher, contando ter ouvido o casal discutindo. Na residência, no entanto, agentes só encontraram o corpo de Patrícia, enquanto o suspeito havia deixado o local.

GRAVIDEZ

Conforme relatado por uma amiga da vítima, Patrícia estava grávida de cinco meses, e esperava ansiosa pela chegada do primeiro filho. A criança, porém, não era filha do suspeito, com quem a vítima estava há quatro meses.