Suspeito de envolvimento na morte do vereador Franzé do Hospital é preso em Massapê

Um homem suspeito de envolvimento na morte do vereador Franzé do Hospital (PP), de 44 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (12), em Massapê, distante 310 km do local do assassinato.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o detido estava com uma arma de fogo e munições no momento da captura realizada por equipes das polícias Militar e Civil.

O preso foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde prestará depoimento. A Pasta ponderou que outras informações sobre o homem serão "repassadas em momento oportuno para não comprometer o trabalho policial em andamento".

Homicídio

A localização do suspeito ocorreu uma semana após a morte de Franzé do Hospital, de 44 anos. O parlamentar estava almoçando com outros quatro vereadores quando o criminoso chegou em uma moto, foi direto à mesa dos políticos e atirou contra ele.

O vereador Haroldo Sousa (SD) detalhou que o homem mandou todos deitarem no chão e mirou em Franzé. O atirador teria tentado disparar contra outro parlamentar, mas teria ficado sem munição.