Suspeita de leucemia, leilões falsos e mulher de chefe de facção: novos golpes fazem vítimas no CE

Estelionatários se reinventam e criam novas práticas criminosas, para fazerem mais vítimas e subtraírem dinheiro. Pelo menos três novos golpes foram aplicados no Ceará e começaram a ser investigados pela Polícia Civil (PC-CE), nos últimos meses. O prejuízo, para as vítimas, foi de até R$ 27 mil.

Os três golpes são novas "roupagens" de práticas criminosas antigas. "O estelionatário tem isso como um trabalho. Quando uma atividade não tá dando lucro, eles fazem alterações. Como eles fazem isso em larga escala, eles verificam onde estão errando e se aperfeiçoam. São criminosos criativos", define o titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), delegado Ismael Araújo.

Golpe da "suspeita de leucemia"

No primeiro golpe, os criminosos se aproveitam da fragilidade de familiares de pessoas internadas em hospitais particulares - uma prática antiga. Mas a novidade da vez, que já fez várias vítimas no Ceará neste ano, é dizer que o paciente está com suspeita de leucemia (um tipo de câncer).

O delegado Ismael Araújo detalha que os golpistas ligam para a recepção da unidade hospitalar e pedem para falar com um apartamento - escolhido aleatoriamente. O hospital passa a ligação, e um acompanhante do paciente atende. O criminoso diz que trabalha para o hospital e precisa fazer umas perguntas sobre o atendimento, para uma pesquisa de satisfação. O cliente responde e passa informações pessoais.

No dia seguinte, um comparsa do primeiro golpista, munido de informações privilegiadas, liga de novo e procura o mesmo acompanhante do paciente para dizer que este tem uma suspeita de leucemia, que precisa fazer exames de sangue com urgência, naquele mesmo dia, mas que o plano de saúde autoriza os exames apenas em um prazo de 72 horas. E, por isso, o enfermo precisa fazer uma transferência bancária para cobrir os supostos exames.

3 pessoas, pelo menos, aflitas com a situação da saúde dos familiares, caíram no golpe no Ceará e transferiram por Pix R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 4,7 mil. O valor mais alto foi transferido por um homem que tinha perdido um filho recém-nascido e estava com a esposa internada. Uma quarta pessoa ainda sofreu uma tentativa de golpe, mas não realizou a transferência bancária e também procurou a Polícia Civil.

"A minha primeira recomendação é para os gestores dos hospitais. Precisa ter um controle das ligações que são transferidas para os quartos e que orientem aos pacientes que eles não fazem pesquisa por telefone, somente pessoalmente. Quanto à vítima, é difícil recomendar algo, devido a situação que ela se encontra. Mas é sempre bom confirmar com os gestores do hospital esses exames que o paciente têm para fazer", orienta Araújo.

Sites de leilões falsos

Outro alvo de estelionatários, nos últimos meses, tem sido os leilões do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). Dois sites falsos fizeram pelo menos 3 vítimas no Estado, com ofertas "fakes" de veículos. Uma delas transferiu R$ 27 mil, com a intenção de arrematar um Fiat Strada; outra, R$ 12,2 mil, para adquirir um Fiat Palio; e uma terceira, R$ 12 mil, na tentativa de também comprar um Palio.

Os sites falsos já identificados pela Polícia e pelo próprio Detran têm os seguintes domínios: www.patiodetrance-leiloes.org e www.montenegrobr.com. Entretanto, o único site que promove leilões dos veículos apreendidos no Detran é o www.montenegroleiloes.com.br, da empresa Montenegro Leilões.

"É importante sempre a pessoa consultar a plataforma do Detran. Quando a gente lida com valores expressivos, precisa se cercar de todas as medidas cautelosas necessárias. Esses dominios de órgãos públicos nunca têm '.com' nem '.org'. Os sites verdadeiros têm '.gov'. Curioso que as próprias plataformas falsas têm uma advertência 'Cuidado com sites falsos', que é mais uma estrategia de influenciar a vitima a acreditar no site", alerta o titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações.

Legenda: Site falso simula leilões de veículos apreendidos no pátio do Detran Foto: Reprodução

5.489 veículos estão no pátio do Detran, aptos a irem a leilão, segundo o diretor júridico do Departamento, Marcos Macedo. "Nosso site leiloeiro é estritamente seguro e tem uma expertise de muitos anos. O leilão dos veículos do Detran é uma ótima oportunidade de adquirir um veículo com um valor mais em conta. Mas advertimos que não há milagres. Ninguém vai adquirir um Toyota Corolla 2020 por R$ 20 mil", alerta.

Devido aos casos de estelionato, o Detran realizou uma reunião com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), no dia 23 de fevereiro último, para discutir estratégias de combate às tentativas de golpes virtuais. "Nossa preocupação é que mais pessoas não caiam nesses golpes, e que as informações sejam sempre procuradas no nosso site oficial. O Detran não encaminha mensagem ou valores para pagamento de leilão pelo WhatsApp", esclarece Marcos Macedo.

Atraído por uma "mulher de chefe de facção"

Um manipulador de alimentos de 22 anos, que mora em Fortaleza e pediu para não ser identificado, foi vítima de estelionato e extorsão. Tudo começou quando uma suposta mulher bonita mandou uma mensagem para ele, na rede social Facebook, e pediu o número do seu WhatsApp.

Legenda: Estelionatário disse ser integrante de facção criminosa para intimidar e extorquir vítima Foto: Reprodução

Pouco depois, um homem surgiu no WhatsApp "dizendo que eu estava me envolvendo com uma mulher casada com um chefe de uma facção. Pegaram a foto do meu perfil e fizeram uma montagem que eu estava sendo procurado pela facção e que, se eu não pagasse uma quantia, eu ia ser morto", narra o jovem, que não fez a transferência, bloqueou o contato e procurou a Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Manipulador de alimentos, 22 anos Não quis ser identificado Fiquei com medo. Só não acreditei que era verdade por conta que não me envolvo com mulher casada, isso não é da minha índole. Quem não tem um psicólogo bem preparado para esse tipo de situação, sem sombras de dúvidas cai (no golpe)."

O delegado Ismael Araújo lembra que esse golpe em que os estelionatários se dizem integrantes de uma facção criminosa, para assustar e extorquir uma pessoa, já tem alguns anos, mas a utilização da figura da "mulher do chefe" é nova e ainda absorve outra prática golpista, que é a atração sensual. "Esse golpe tem uma série de variações. O golpista interage com a vítima, com conteúdo de foro intimo. E, com base nisso, cria uma história para a vítima transferir valores. Quando você se relaciona à distancia com alguém, você não tem dimensão se a pessoa é quem ela diz ser. Então, tem que ter reservas quanto a isso", afirma.

Golpes aos precatórios continuam

O delegado de Defraudações e Falsificações também alertou que os golpes aos precatórios da Justiça continuam a fazer vítimas no Ceará. Do mês passado para cá, duas pessoas transferiram R$ 41 mil e R$ 30 mil para golpistas que fingiam ser advogados, que pediram os valores para custas processuais.

"Os golpistas têm acesso à lista das pessoas que figuram nos precatórios e também aos processos na Justiça, que são públicos. Então, quando você receber uma ligação dizendo que você foi agraciado com um precatório, não é interessante falar por telefone. Melhor marcar uma reunião pessoalmente com o seu advogado. Marque com ele através do número de telefone que você tem anotado", indica Ismael Araújo.

