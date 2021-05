Sete policiais militares de Caucaia são alvos de mandados de prisão por associação criminosa

Sete policiais militares de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram alvos de mandados de prisão na manhã desta terça-feira (4) por suspeita de associação criminosa, extorsão, tráfico de drogas e outros ilícitos.

Cinco já foram detidos e os demais deverão se apresentar espontaneamente na presença de advogados. Os nomes deles e os detalhes sobre o esquema criminoso não foram divulgados.

As prisões são fruto de uma operação conjunta entre a Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM) e o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça Militar.

Em nota, o MPCE informou que os PMs fazem parte do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Caucaia, e que o caso está em sigilo.

A PM, por sua vez, emitiu comunicado reforçando que cinco agentes de segurança foram detidos e outros dois "irão se apresentar espontaneamente acompanhados de seus advogados".