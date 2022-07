Quatro pessoas são baleadas em espetinho no bairro São João do Tauape, em Fortaleza

A Polícia Cívil do Ceará (PC-CE) investiga um ataque a tiros ocorrido na noite desta quinta-feira (21) em um estabelecimento comercial que vende espetinhos, na rua João Paulino Barros Leal, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Quatro pessoas foram baleadas, dentre eles três clientes e um funcionário do local.

Segundo testemunhas, um homem desceu de um veículo e realizou disparos em direção ao estabelecimento, famoso na região, e que reunia pelo menos dez pessoas, por volta das 20h30. O alvo seria um homem, que tentou fugir, mas foi atingido. Os suspeitos fugiram do local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse em nota que pelo menos sete tiros foram ouvidos no local. Já as vítimas foram socorridas por ambulâncias do Samu, mas o estado de saúde delas não foi informado. Ainda segundo a SSPDS, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam diligências na região para tentar identificar o autor dos disparos, e disse que mais informações serão repassadas posteriormente.