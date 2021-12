Quase meia tonelada de cocaína que ia para a Holanda é apreendida no Porto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu 487 quilos de cocaína no Porto de Fortaleza, nesta terça-feira (14). A droga estava armazenada em contêiner, identificada como 'algas marinhas em pó', e seria enviada par Roterdã, na Holanda.

O órgão calcula que a mercadoria ilegal vale cerca de R$ 250 milhões.

Segundo a Receita Federal, a mercadoria foi localizada pela Equipe de Análise de Risco. Em seguida, um cão farejador da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) confirmou se tratar de entorpecentes.

Foto: Receita Federal / Divulgação

"Na carga selecionada para verificação física foram extraídas amostras, que já foram submetidas, até o momento, a dois testes presuntivos de cocaína: narcoteste químico e apontamento por cão de faro da Receita Federal, ambos confirmando a presença de entorpecente em alta concentração", informou o órgão. A confirmação definitiva, acrescentou depende de laudo pericial, a partir de amostra do material já colhida e a ser encaminhada à Polícia Federal. Segundo o órgão, essa é a maior apreensão da Receita em Fortaleza e também a maior do Porto. Em nota, a Companhia Docas do Ceará (CDC) informou que, por se tratar de área alfandegada, a condução e informações adicionais desta apreensão encontram-se sob sigilo. Telegram



