Policial suspeito de matar agentes no Ceará teria pulado muro da delegacia e premeditado ação

O policial suspeito de assassinar outros quatro agentes, dentro da Delegacia de Camocim, no Ceará, premeditou a ação criminosa. Conforme o delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, "o autor dos fatos planejou com muito cuidado o que iria fazer".

O ataque aconteceu no fim da madrugada deste domingo (14), no Interior do Estado. Dos quatro mortos a tiros, três eram escrivães da delegacia — Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira — e um, inspetor — Gabriel de Souza Ferreira.

Há informação de que o suspeito usou um objeto para conseguir pular o muro da delegacia. O homem foi detido e autuado em flagrante pelos homicídios

Márcio Gutiérrez Delegado geral da PCCE "Foi uma circunstância premeditada. Todo mundo muito desolado ao perceber que perdemos quatro policiais civis na manhã de hoje. Situações relacionadas estão sendo apuradas pela Polícia Civil e pela DAI. A Polícia Civil agora segue para investigar os pormenores, quatro policiais honrados, quatro servidores públicos. Estamos tentando entender a situação"

O Diário do Nordeste apurou que o policial suspeito chegou em uma motocicleta e invadiu o imóvel pelos fundos. Após cometer os crimes, ele fugiu em uma viatura da delegacia e abandonou o veículo em uma unidade de saúde da região.

Depois disso, se entregou e permanece preso no quartel da Polícia Militar na cidade.

'ABSOLUTAMENTE CONSTERNADO'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se posicionou sobre a tragédia em suas redes sociais. Ele disse estar "absolutamente consternado" diante do que aconteceu e manifestou solidariedade à família e aos amigos das vítimas, bem como aos profissionais da segurança estadual.

"O Governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares das vítimas", assegurou o gestor.

Legenda: Crime foi registrado na madrugada deste domingo (14) Foto: Matheus Ferreira

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas e afirmou reconhecer os "relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelos policiais civis".

