Policial penal e policial militar são investigados por agredirem as companheiras no Ceará

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) investiga um policial militar e um policial penal que, supostamente, teriam agredido as companheiras deles, no Ceará. Um dos crimes foi registrado em Canindé e o outro em Fortaleza.

O PM se trata de um sargento, que agora foi afastado preventivamente das funções. Contra ele foi instaurado um conselho de disciplina para apurar a conduta denunciada pela namorada. A vítima afirma ter sido agredida com socos no rosto, braço e restante do corpo, além de ter o cabelo puxado e sido xingada.

O caso envolvendo o sargento foi registrado no dia 3 de setembro de 2023. O casal havia saído de um bar e estava a caminho de casa, quando passaram a discutir.

A vítima passou por perícia e nos exames foram verificadas as lesões compatíveis com o que ela narrou

O juiz da Vara Única da Comarca de Canindé chegou a emitir medidas protetivas de urgência a favor da vítima e o caso segue sob apuração na esfera criminal.

AMEAÇA DE MORTE

Sobre o caso no qual é suspeito um policial penal, a CGD conta que o agente "teria agredido e lesionado sua companheira, bem como, a ameaçado de morte, no dia 13 de setembro de 2023, em um hotel localizado na Rua Barão de Aracati, no Bairro Meireles, em Fortaleza".

A mulher também passou por exame de corpo de delito.

A Controladoria instaurou um processo administrativo disciplinar e baixou portaria para apurar a conduta do policial penal.