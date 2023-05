Policial militar morre em colisão de trânsito durante perseguição em Icapuí

Um policial militar identificado como Renato Araújo Batista, de 35 anos, morreu durante uma perseguição a um suspeito, no fim da noite dessa segunda-feira (15), em Icapuí, no litoral leste do Ceará.

A reportagem apurou que uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estava em patrulha pela rodovia estadual CE-261 quando tentou abordar um suspeito em uma motocicleta. O suspeito fugiu e, então, os policiais deram início à perseguição.

Em determinado momento do acompanhamento tático, o suspeito conseguiu fugir por uma estrada de terra e o policial que conduzia a moto logo atrás reduziu a velocidade. Isso fez com que Renato, que seguia o primeiro agente de segurança, colidisse com o outro veículo e caísse próximo a um caminhão que estava estacionado no local.

"Preliminarmente, o médico informou que ele [Renato] sofreu uma pancada muito forte na região pélvica, o que ocasionou uma hemorragia interna", explicou uma fonte, que também informou que a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) não chegou a tempo de fazer o resgate aéreo da vítima.

PM lamenta a morte

Em nota de pesar, a Polícia Militar do Ceará se solidarizou com a família e os amigos de Renato e informou que coloca o aparato da corporação à disposição.

Além disso, o órgão informou que o policial militar ingressou na corporação em dezembro de 2017 e, atualmente, estava lotado no 3º Pelotão da 2ª Companhia do 3º BPRaio, em Icapuí.