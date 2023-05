PM armado ameaça namorada e sogro em Redenção, no Ceará

Um policial militar é investigado por ameaçar a namorada e o sogro na cidade de Redenção, no Ceará. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (14), quando, supostamente, o suspeito atacou as vítimas dentro de uma residência, às margens da CE 253.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) tomou conhecimento do caso e disse que "determinou instauração de processo disciplinar para devida apuração na seara administrativa, estando este, atualmente, em trâmite".

A família teria conseguido tirar a arma da posse do suspeito. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o homem fugiu do local, em um veículo modelo Corolla, sentido Fortaleza.

No caminho, ele foi abordado com um carregador e 15 munições. O material foi entregue na Delegacia de Baturité, onde foi instaurado um procedimento.

A reportagem questionou a Polícia Militar se o agente chegou a ser detido em flagrante, mas não teve resposta até a publicação desta matéria.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR