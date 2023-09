Policiais militares deixam recado a proprietário de carro furtado em Fortaleza: 'indivíduo detido'

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar um carro no último domingo (10), no bairro Meireles, em Fortaleza. Os agentes deixaram um bilhete no veículo da vítima relatando a captura do suspeito e informando em qual delegacia o caso estaria em andamento.

"Proprietário do veículo HB-20 seu carro foi furtado. O individuo está detido. Por favor, ir ao 2º DP - Costa Barros x Br. Studart", diz o recado deixado pelos agentes de segurança.

O suspeito do crime foi identificado como Miguel Cordeiro Vasconcelos Júnior, de 36 anos. Ele teria quebrado os vidros do automóvel na rua Silva Paulet.

A equipe de motopatrulhamento da 1ª Companhia do 8º Batalhão Policial Militar foi acionada por volta de 17h e autuou o homem por furto qualificado mediante arrombamento.

Ainda conforme a PM, Miguel é uma pessoa com deficiência e usuário de muletas. Ele confessou ter arrombado o veículo e subtraído os bens.

Legenda: Os PMs devolveram os bens furtados da vítima neste domingo (10) Foto: Divulgação/PMCE

O suspeito tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, lesão corporal dolosa e difamação. O suspeito e material foram apresentados no 2º Distrito Policial.