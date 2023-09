Homem é suspeito de aplicar golpe com 'robô de apostas' em dezenas de pessoas em Fortaleza

Dezenas de pessoas afirmam terem caído em um golpe praticado por um homem que prometia lucro elevado em apostas por meio de um robô. Em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (13), algumas das vítimas estiveram na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) para registrar Boletim de Ocorrência (B.O).

O suspeito de aplicar os golpes entrava em contato com amigos e familiares via WhatsApp. Por ter intimidade, ele fazia questionamentos sobre a vida pessoal das vítimas e oferecia o serviço para ganhar dinheiro rápido.

O advogado Rafael Rovere, amigo e vítima do golpista, foi um dos que buscaram a DDF. Segundo ele, mais de 50 pessoas caíram no golpe. Além de amigos de infância, a ex-mulher do suspeito e até o irmão foram vítimas do homem.

"Ele disse que o robô agiria dentro de site de apostas. Dentro desse sistema, ele prometia um retorno financeiro muito bom. E que depois, ainda daria de volta todo investimento. Era essa mentira que ele usava para pegar as vítimas".

Legenda: Golpista prometia lucro rápido com 'robô de aposta' Foto: Arquivo Pessoal

Como era o golpe?

Nas conversas com os amigos, o homem ofertava o serviço de um robô de apostas de um amigo. A plataforma fazia estudos de odds — cotação que exprime a probabilidade de um evento acontecer em uma partida de futebol, corrida, luta ou outra competição — e dava as melhores indicações de apostas. Em seguida, ele pegava o dinheiro da vítima e informava que seria feito o investimento naquela indicação.

Em mensagens obtidas pelo Diário do Nordeste, o suposto golpista explicava que o retorno de investimento no robô poderia render, semanalmente, de 10% a 15% da quantia enviada a ele.

Legenda: Golpista prometia retorno financeiro em sete dias Foto: Arquivo Pessoal

Uma segunda vítima — que não quis ser identificada — informou que o suspeito contava em conversas ganhos de mais de R$ 10 mil em diferentes jogos por meio do robô.

Vítima, identidade preservada "Ele entrou em contato comigo via WhatsApp. A gente tinha contato desde 2021. A gente já se conhecia. Ele começou a sondar, perguntar sobre mim, o que eu tava fazendo. Ao saber que eu tava juntando dinheiro com minha mãe, para comprar um carro, ele começou a falar que tinha um amigo que estava desenvolvendo um robô que pegava odds desajustadas. Por ele trabalhar com banca de apostas, eu nunca desconfiei

O golpista chegou a revelar retorno financeiro em uma aposta no valor de R$ 14 mil em jogos da Copa Sul-Americana.

Conforme a mulher que teve dinheiro levado pelo homem, a promessa era de que os valores ganhos nos jogos seriam pagos a cada sete dias. Ao chegar na data de pagamento, o homem inventava diferentes histórias. "Ele marcava reunião, chegava no dia e desmarcava. Dizia que o amigo dele estava viajando e não tinha como pagar".

