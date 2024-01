Polícia prende suspeito de participar no desaparecimento de adolescente que sumiu no Planalto Pici

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na madrugada deste domingo (28), um suspeito de participar no desaparecimento de Mayane Sousa Morais, adolescente de 16 anos que sumiu na última terça-feira (23), após sair de casa, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza.

O homem, de 44 anos, foi preso em Juazeiro do Norte. Ele trabalhava na mesma escola em que a adolescente estuda. A PCCE afirma que a busca por Mayane seguirá até que ela seja localizada.

Como forma de tornar as diligências mais efetivas, a Polícia Civil acionou o Amber Alerts, sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos e adotado pelo Brasil que é utilizado em casos de desaparecimento ou sequestro de crianças.

Ao ser acionada, a ferramenta dispara publicações nas plataformas da Meta – empresa responsável por Instagram e Facebook –, para anunciar a descrição da criança, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no desaparecimento da vítima.

Mais informações

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Mayane deve entrar em contato com a 12ª Delegacia do DHPP pelo número (85) 3257-4807 (telefone e WhatsApp) ou através das páginas da delegacia no Instagram e no Facebooj (@desaparecidosdhppce).