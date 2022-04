Polícia investiga desaparecimento de técnica de enfermagem de 55 anos em Fortaleza

A técnica de enfermagem Lindete Bezerra de Albuquerque, de 55 anos, está desaparecida desde o dia 26 de março. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que investiga o caso, a vítima teria sido vista pela última vez no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Familiares, amigos e colegas de profissão de Lindete fazem campanhas nas redes sociais em buscas de informações. "São dez dias de sofrimento", revela Luiz Cláudio Marroco, cunhado da Lindete.

Vítima desaparece em dia de plantão

Segundo colegas de profissão, Lindete trabalha há quase 30 anos na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). No dia 29 de março, que seria seu plantão, a vítima não compareceu, e amigos começaram a ficar preocupados, pois ela não costumava faltar.

"Nós, colegas de profissão, pedimos mais empenho da Polícia para que ela seja encontrada e que seja solucionado esse desaparecimento. Nos ajudem, por favor, a encontrar a Lindete".

Legenda: Em 29 de março, que seria o dia do plantão da técnica de enfermagem, ela não compareceu Foto: DHPP/Reprodução

Os colegas ainda definem a técnica de enfermagem como "uma pessoa simples, amante dos animais e da natureza".

Familiares falam sobre rotina de Lindete

De acordo com Giovane Albuquerque Marroco, sobrinho de Lindete, a vítima deixou os pertences, como celular e bolsa, em casa. "A gente não se sabe se ela saiu de casa e não voltou ou se levaram ela", desabafa.

O consultor da vendas ainda afirma que Lindete mora sozinha, no bairro Granja Portugal. "Já fazia alguns dias que ela não ia trabalhar, mas parece que ela fez umas trocas de plantão. Uma cunhada viu ela em casa no dia", explica.

Legenda: Lindete trabalha há quase 30 anos na MEAC Foto: Reprodução/WhatsApp

Giovane conta que Lindete sempre foi uma pessoa reservada, que ia apenas de casa para o trabalho. Ela não tem filhos e não é casada.

"Dez dias de sofrimento"

Já Luiz Cláudio Marroco, cunhado da Lindete, revela que a família está em contato frequente com hospitais e foram até ao Instituto Médico Legal (IML). "São dez dias de sofrimento. Temos feito contato com hospitais, já fomos ao IML duas vezes. Inclusive fomos hoje porque tinham chegado corpos femininos", conta.

Luiz afirma que um Boletim de Ocorrência já foi efetuado e que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está mobilizada, divulgando cartazes e informações.

O caso está a cargo da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os trabalhos policiais seguem até a localização da vítima.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3257-4807, da 12ª Delegacia do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.