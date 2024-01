Polícia Federal faz operação no Ceará contra suspeito de ter vazado prova do Enem

Um suspeito de ter divulgado de forma ilícita conteúdo da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi alvo de operação "Limite Virtual" da Polícia Federal, em Sobral, na Região Norte do Ceará, na manhã desta quarta-feira (24). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal.

Conforme a PF, há indícios de divulgação ilícita do tema da Redação referente ao caderno rosa no exame em 2023, ainda durante a realização da prova.

Veja também

Ao todo, 15 policiais federais atuaram na operação. Foram apurados indícios de crimes de divulgação ilícita do conteúdo de prova do Enem em redes sociais.

Penalidade por crimes

A operação foi iniciada após comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem.

Segundo a PF, as condutas do investigado podem indicar o cometimento do crime de fraude em certame de interesse público, com penas que podem chegar a 8 anos de prisão. O nome do suspeito não foi divulgado.