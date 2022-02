Polícia Civil localiza em Itapiúna adolescente que saiu de Sobral para encontrar homem de 29 anos

Uma adolescente de Sobral, no Norte do Ceará, que estava desaparecida há cinco dias foi encontrada pela Polícia Civil na noite dessa segunda-feira (14), em Itapiúna, no Maciço de Baturité. A garota de 16 anos havia saído de casa para encontrar um homem de 29 anos que conheceu pelas redes sociais.

A família da menor de idade havia registrado boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Sobral na quinta-feira (10), quando os agentes iniciaram as buscas por ela.

Segundo o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), a adolescente estava a 230 km de distância de casa na companhia de um homem, que passou a ser investigado.

O resgate ocorreu com o apoio de policiais da Delegacia Regional de Sobral.