Polícia Civil apreende 16 aves silvestres em cativeiro na Itaitinga, no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu 16 aves silvestres ameaçadas de extinção em um imóvel, no bairro Jabuti, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Um homem de 58 anos mantinha os animais em cativeiro. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (30).

Na terça-feira (28), o mesmo suspeito foi encontrado em posse de 15 tucanos e uma arara. Das aves apreendidas, nesta quinta, 15 são da espécie arapongas da Amazônia e uma araponga do sertão.

Legenda: 14 arapongas foram apreendidas pela PMCE Foto: Divulgação/PM

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), os pássaros foram levados para a delegacia especializada.

Em nota, a pasta informou que a “Polícia Civil segue em diligências a fim de identificar se o homem abriga, irregularmente, mais animais silvestres”.

Na apreensão anterior, iniciou-se uma investigação logo quando o procedimento foi lavrado.



