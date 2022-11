Podcast 'Pauta Segura' traz os bastidores de reportagem sobre policiais investigados no Ceará

Os bastidores da série de reportagens "Maçãs podres: Quadrilhas formadas por policiais viram alvos das autoridades" é o tema do segundo episódio do podcast 'Pauta Segura', do Diário do Nordeste, disponibilizado nesta segunda-feira (7).

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges conversaram sobre o processo de apuração das três matérias, publicadas no site do DN entre os dias 1º e 3 de novembro deste ano, que mostram como o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a CGD intensificaram, nos últimos anos, investigações contra agentes de segurança e penitenciários suspeitos de delitos, no Estado.

Os jornalistas falaram sobre o envolvimento de policiais com o crime organizado; casos de corrupção e extorsão nas Forças de Segurança e no Sistema Penitenciário do Estado; o motim de militares de 2020; e as decisões da CGD contra os servidores suspeitos de cometer crimes.

Legenda: A Operação Gênesis, deflagrada pelo Gaeco pela primeira vez em 2020, expôs o envolvimento de policiais civis e militares com o crime organizado no Ceará Foto: Ilustração/ Diário do Nordeste

O conteúdo foi dividido em dois episódios do podcast 'Pauta Segura'. A primeira parte já está no ar, nos principais tocadores de podcast. A segunda parte será disponibilizada na próxima segunda-feira (14).

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Deezer

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil