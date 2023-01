Podcast Pauta Segura: como é viver em cidades do Ceará onde há dois anos não há mortes violentas

Já imaginou viver em uma cidade onde há pelo menos dois anos não há assassinatos? Esta é a realidade de quem vive em Antonina do Norte, Baixio e Granjeiro, no Interior do Ceará é tema do 13º episódio do podcast 'Pauta Segura'.

Neste novo episódio, o editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo de Melo falam sobre os bastidores da apuração da pauta que resultou na lista dos três municípios, a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O estudioso em violência, sociólogo Luís Fábio Paiva, participa da conversa se posicionando sobre a necessidade de analisar o contexto cultural dessas cidades.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

A reportagem também conversou com uma moradora de Baixio, cidade da mesorregião do Centro-Sul, que conta sobre a evolução da cidade e a rotina de um local onde "adolescentes podem andar livremente nas ruas, sem temer assalto ou tráfico”.

