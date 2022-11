Podcast 'Pauta Segura' aborda histórias de pistoleiros que deixaram rastros de sangue no Ceará

Quanto se paga por uma morte? Durante décadas, o Estado do Ceará esteve marcado pela pistolagem. Aqueles que se diziam ‘homens de honra’ na maioria das vezes sequer recebiam recompensas financeiras. Se tratava de vingança, matar primeiro antes de ser morto.

Neste quarto episódio do podcast Pauta Segura, o editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo falam sobre os bastidores da apuração que culminou na série de reportagens 'Pistoleiros: contratados para matar, destinados a morrer' publicada no site do Diário do Nordeste e que pode ser conferida neste link.

Dezenas de homicidas tiveram seus nomes estampados nos noticiários. Muitos morreram, alguns aguardam sentença na Justiça, enquanto outros fogem da Polícia há anos. Dentre eles, grupos emblemáticos que atuavam no Interior do Estado e os grupos de extermínio encabeçados por policiais.

As matérias rememoram o histórico da pistolagem no Estado e mostram como o crime se reconfigurou, além de atualizar sobre o andamento dos processos. Esta série de reportagens foi indicada a final do Prêmio Policiais Federais de Jornalismo.

