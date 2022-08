PMs que prenderam promotor afirmam que suspeito disse ter matado idoso para se vingar de uma traição

O homicídio de um idoso na Cidade dos Funcionários, que tem como único suspeito o promotor de Justiça Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória, pode ter sido motivado por uma traição. A linha de investigação vem a partir do depoimentos de policiais militares, que participaram da prisão em flagrante realizada na última quinta-feira (18).

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos, nos quais constam que, pelo menos três PMs, teriam ouvido do promotor que o suspeito “alvejou uma pessoa por causa de uma traição”. Antônio Ricardo teria dito aos militares, no momento em que foi abordado, que não premeditou a ação, e que o disparo aconteceu porque a vítima “estava tendo um caso com a sua esposa”.

O suspeito ainda teria dito aos policiais que decidiu ir a casa de Durval César Leite de Carvalho, 72, quando estava a caminho do seu sítio: “Ele disse que foi até a casa do Durval para confrontá-lo, mas sem a intenção de cometer qualquer ilícito”. Com Antônio Ricardo foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola Taurus 9mm e um revólver Taurus calibre 38.

Três policiais militares e dois filhos da vítima devem ser ouvidos em audiência marcada para acontecer na manhã desta quarta-feira (24). A Procuradoria Geral de Justiça do Ceará requisitou a presença das testemunhas para comparecerem na unidade, localizada no Cambeba.

A audiência é parte do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) aberto pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para apurar o homicídio. A previsão legal do órgão é que a investigação seja concluída e remetida ao Poder Judiciário em 10 dias. Enquanto isso, o promotor segue detido preventivamente.

A investigação do caso é presidida pelo MPCE, porque o suspeito tem prerrogativa de foro.

FILHOS PEDEM JUSTIÇA

Magno César Carvalho, filho da vítima, diz que a família não entende o motivo do crime e pede Justiça para o caso. "Não sabemos de onde veio essa mágoa. Nós queremos que ele seja punido, ele tirou a vida de uma pessoa. A gente espera que a Procuradoria não deixe isso impune".

Magno Carvalho Filho da vítima "Me pergunto como alguém tão capacitado faz uma coisa dessa? Precisa ser excluído da sociedade, precisa ser excluído dos quadros do MP"

Um outro filho de Durval César chegou a ver o promotor, instantes antes da tragédia. Na versão desta testemunha, Antônio Ricardo pediu para ver o pai dele, alegando ser um amigo.

O filho abriu o portão que dava acesso à residência da vítima, para que o suposto amigo entrasse. A vítima acordou e foi encontrar o homem que o procurava.

Chegou ao corredor da casa e ouviu: “tá lembrando de mim não, Durval?”. Durval teria dito que não lembrava quem era ele. O filho conta que a conversa continuou por mais dois minutos, mas já não ouvia sobre o que eles conversavam. Instantes depois, escutaram três estampidos de arma de fogo.

A testemunha correu e viu o pai no chão. Segundo um dos filhos, Antônio Ricardo ainda teria apontado a arma para ele, mas não conseguiu efetuar os disparos.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso aos vídeos que mostram o momento em que o suspeito tenta fugir:

Pedreiros que estavam na rua presenciaram parte da ação e chegaram a arremessar pedras para tentar interceptar o promotor. O suspeito seguiu no veículo e foi flagrado por policiais já perto do viaduto.

PRISÃO MANTIDA

Na última sexta-feira (19), a Justiça decidiu manter o suspeito preso. A decisão por converter o flagrante em prisão preventiva foi proferida em audiência de custódia, presidida pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Mauro Liberato.

O promotor segue detido em um quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

O advogado de defesa, Walmir Medeiros, entendeu a decisão de manter a prisão como acertada. "O desembargador foi sábio. Neste momento não cabia a soltura. Teremos elementos para mudar a decisão em breve para reanalisarem a situação", disse a defesa.

