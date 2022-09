Piloto é preso e avião apreendido em Quixadá, Interior do Ceará

Um piloto foi preso na tarde desta quinta-feira (8), em Quixadá, município do Interior do Ceará. O homem, de identidade ainda não revelada, foi detido por não ter a devida documentação para pilotar. Ele já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a aeronave, um avião monomotor, está apreendida e deve passar por vistoria. Até às 15h desta quinta-feira, só tinham sido encontrados tambores de combustível, no interior da aeronave de pequeno porte.

Agentes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram deslocados ao local e devem participar da vistoria, quando autorizada. O bem móvel está no nome de uma mulher.

Uma fonte que participa das diligências disse que o piloto não tem registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar este tipo de equipamento.

A aeronave se trata de um monomotor, modelo PA-28-235, fabricada em 1974. No registro, consta que não há autorização para taxi aéreo.

O suspeito já tinha sido flagranteado no ano de 2015, no Estado do Piauí. Na ocasião, ele foi preso por transportar drogas em uma aeronave.

[ATUALIZAÇÃO às 21h11]

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que na ocasião do pouso, os operadores da Ciopaer verificaram que a aeronave estava com registro suspenso pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o piloto, que inicialmente apresentou um código de piloto falso, com licença suspensa há quase dez anos.

"O suspeito foi autuado na Delegacia Regional de Quixadá, unidade da PC-CE responsável pela área, por falsidade ideológica, periclitação à segurança aeroviária e transporte irregular de combustível. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações policiais", disse a Pasta.

