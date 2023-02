PF deflagra operação contra suspeito que negociava pornografia infantil via Pix, em Fortaleza

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã deste quarta-feira (15), em Fortaleza, contra suspeito de armazenar e distribuir arquivos de pornografia infantil pela Internet.

O mandado, cumprido na casa do suspeito, no bairro Siqueira, é consequência de investigações da PF que começaram no Rio Grande do Sul, em 2021.

A investigação que culminou na operação Contador de Crianças indicou que o indivíduo armazenava, divulgava e comercializava arquivos ilícitos, envolvendo crianças e adolescentes, com possibilidade de pagamento via Pix.

O nome da operação remete ao nome de usuário do homem na internet. Ele deve responder pela prática dos crimes de armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena pode chegar a 10 anos de prisão.

As investigações continuam com análise do material apreendido. A identidade do suspeito não foi revelada.