Estudante de Medicina Veterinária é preso por crime ambiental em Fortaleza

Um estudante de Medicina Veterinária, de 27 anos, foi preso em flagrante após a Polícia Civil encontrá-lo em posse de duas araras-canindé e quatro cobras oriundas da Ásia e África. O resgate ocorreu nesta terça-feira (14) depois da operação localizar e resgatar os animais em uma casa situada no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a ação fez parte da 5ª fase da “Operação Fauna Livre”, que busca cumprir mandatos contra pessoas envolvidas em crimes ambientais.

Após resgate, animais foram encaminhados ao Pró-Silvestre e para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O estudante, por sua vez, ficará à disposição da Justiça.

Operação da DPMA

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) se deslocaram para a residência do estudante de Medicina e lá encontraram duas araras-canindé e quatro cobras, sendo:

Jiboia;

Python curtus;

Python molurus;

Snake milke.

Os répteis têm origem na Ásia e África. Na DPMA, o suspeito foi autuado em flagrante tanto por manter animais silvestres em cativeiro, quanto por fazer uso de documento falso.

