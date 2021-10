Padrasto suspeito de estuprar enteada de 13 anos enquanto a menina dormia é preso em Caucaia

Um homem de 42 anos foi preso em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito é padrasto da vítima, de 13 anos de idade e, conforme investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) cometeu o ato enquanto a menina dormia.

A prisão aconteceu na tarde dessa sexta-feira (29). A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apurou que a menina foi surpreendida pelo padrasto após ele tocar nas partes íntimas dela. Há informação que a vítima já havia sofrido abusos por parte do homem desde os oito anos de idade, ou seja, há pelo menos cinco anos.

O caso foi comunicado às autoridades e os policiais civis diligenciaram para prender o suspeito, de identidade preservada com intuito da vítima não ser identificada. Já na DDM, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

A Polícia segue investigando o caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos dos policiais na região. Denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-7927, na DDM de Caucaia ou para o telefone 181, Disque-Denúncia da Pasta. Sigilo e anonimato do denunciante são garantidos.