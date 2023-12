Novembro teve o segundo maior número de homicídios do ano no Ceará e em Fortaleza

O mês de novembro teve o segundo maior número de mortes violentas no ano de 2023 no Ceará, 287 registros, e em Fortaleza, 79, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), divulgados nesta segunda-feira (11).

Apesar dos números do último mês serem maiores que outros nove meses, houve uma redução de homicídios na comparação com o mês anterior, outubro - o mais violento do ano. No Estado, a queda foi de 2% (293 pessoas foram assassinadas em outubro); e na Capital, de 3,6% (82 pessoas foram mortas naquele mês).

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) - sem contar com a Capital - novembro foi o mês mais violento do ano: 90 homicídios. Outubro, que tinha mais casos até então, registrou 81 crimes. O aumento da violência na Região foi noticiado pelo Diário do Nordeste e, segundo fontes da Polícia, foi motivado por uma intensificação da briga entre facções criminosas por territórios para o tráfico de drogas.

Veja também

O Interior Sul também teve números de aumento de violência: 58 homicídios em novembro, o segundo pior mês, atrás apenas de fevereiro (59 mortes) e empatado com janeiro.

Já o Interior Norte foi a única macrorregião do Estado com queda de homicídios, na comparação entre novembro (60 mortes violentas) e outubro (78 crimes) últimos.

Questionada sobre o aumento de homicídios nos últimos meses, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará destacou, em nota, a criação do Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, composto por equipes das Inteligências da SSPDS e da Polícia Civil do Estado do Ceará, com apoio da inteligência da Polícia Militar do Ceará.

Segundo a SSPDS, o trabalho do Grupo leva a "importantes prisões visando o fortalecimento do combate a Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo o território cearense". "O grupo tem como uma de suas atribuições investigar e elucidar ocorrências de homicídios.", explica.

A Secretaria também aposta em operações policiais para diminuir os números de homicídios no Estado: "Os trabalhos somam-se às operações como 'Focus' e 'Ethos', da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS. As ações integradas são realizadas pelas Forças de Segurança do Ceará e forças amigas, como guardas municipais e órgãos de trânsito e fiscalização, para o cumprimento de mandados e combate a práticas ilícitas, bem como detecção de irregularidades".

"Além disso, a pasta destaca ainda a operação Ações de Reforço de Policiamento Ostensivo (Arpo), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que também visa o combate a CVLI por meio de saturações em todo o Estado", acrescenta a Pasta.

Acumulado do ano tem redução

Na comparação com novembro de 2022, o Estado teve aumento de 22,1% no número de homicídios (naquele ano foram 235 crimes); e Fortaleza, acréscimo de 25,3% no índice (no ano passado, foram 63 casos).

2.704 pessoas foram assassinadas no Ceará, entre janeiro e novembro deste ano - uma queda de 0,6%, na comparação com igual período do ano passado, que teve 2.722 casos. Em Fortaleza, no ano atual, foram 674 homicídios, nos 11 primeiros meses - uma redução de 13,8%, na comparação com igual período de 2022, que teve 782 crimes.

A Região Metropolitana de Fortaleza já teve mais homicídios, em 11 meses de 2023, do que todo o ano de 2022: 793 contra 778 registros.

Os números do Interior Norte, no ano corrente, também se aproximaram com o ano completo de 2022: 692 contra 698 homicídios.

Enquanto no Interior Sul, na comparação entre janeiro a novembro dos dois anos, há uma redução de 7,7% nos homicídios.

Redução nos números de roubos

Se, por um lado, novembro teve o segundo maior número de homicídios de 2023, o mesmo mês teve o segundo menor número de roubos do ano, 3.306 - maior apenas que abril, que teve 3.220 registros. Em Fortaleza, idem: novembro teve o segundo menor número de roubos do ano, 2.247 - maior apenas que abril, que teve 2.170 registros.

Veja também

Na comparação com novembro de 2022, houve uma queda de 16,4% no Estado (que naquele mês do ano passado apresentou 3.954 casos) e de 18,8% na Capital (que registrou 2.767 crimes anteriormente).

Na comparação entre os 11 primeiros meses de 2022 e 2023, o Estado acumula uma redução de 5,4% nos CVPs; e Fortaleza, 5%, no ano corrente.