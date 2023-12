Ceará registra redução de 16% em crimes de roubo no mês de novembro

O Ceará registrou uma queda de 16,4% nos crimes de roubo em novembro, em comparação ao mesmo mês no ano passado. Em 2023 foram 3.306 casos em todo o território cearense, contra 3.954 no 11º mês de 2022.

Já na Capital, houve redução de 18,8% nos roubos nesse último mês. O número caiu de 2.767 para 2.247

Todos os crimes de roubo, exceto o roubo seguido de morte (latrocínio), são tipificados como Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). O balanço de CVPs foi divulgado nesta segunda-feira (11) pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os dados são baseados nas ações da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e nas investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Balanço de 11 meses

O balanço aponta ainda que, entre janeiro e novembro de 2023, o Ceará registrou queda de 5,4% no índice crimes de roubo, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 11 primeiros meses deste ano, foram 39.646 registros, contra 41.905 ocorrências no ciclo anterior.

A região que teve a maior redução de roubos em 11 meses foi a Interior Norte, com queda de 14,8%. Fortaleza e Região Metropolitana apresentaram queda respectiva de 5% e 5,8%.

Os dados mostram ainda que novembro teve o segundo menor número de roubos do ano, 3.306 - maior apenas que abril, que registrou 3.220 casos. Em Fortaleza, idem: novembro teve o segundo menor número de roubos do ano, 2.247 - maior apenas que abril, que teve 2.170 registros.