Acusação de furto de pudim acaba em briga entre funcionários de restaurante e entregadores; vídeo

Uma briga generalizada ocorreu em frente a um estabelecimento comercial de Fortaleza por conta do furto de um pudim. A confusão ocorreu na última sexta-feira (8) entre um grupo de entregadores que trabalha por aplicativo e funcionários de um restaurante.

Os entregadores também arremessaram objetos contra o portão do estabelecimento comercial, que foi fechado durante a briga.

Conforme uma testemunha tudo teria começado quando o funcionário do restaurante acusou um entregador de furtar o pudim. Por conta disso, o acusado teria chamado amigos para tomar satisfação. O homem acusado teria exigido um pedido de desculpa que foi atendido pelo funcionário.

Porém, em seguida, um dos trabalhadores do estabelecimento e um entregador teriam se empurrado, e assim inicia a confusão que resulta em agressões com socos, chutes, empurrões e golpes com capacete e pedaços de pau.

A briga só acaba quando os funcionários baixam os portões e ficam do lado de dentro. É neste momento que o grupo de entregadores arremessa objetos e chutam os portões do estabelecimento comercial. Um vídeo registra também as motocicletas dos funcionários do estabelecimento caídas no chão.

"Jogaram bombas no portão. Tentaram destruir os veículos dos funcionários", disse a pessoa que presenciou a briga.

Investigação

O caso foi registrado na Polícia Civil e em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que está sendo investigada uma ocorrência de dano contra um estabelecimento comercial.

A SSP afirma que utiliza imagens compartilhadas em aplicativos para identificar os suspeitos de envolvimento no caso. Além disso, denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp, pelo qual podem ser enviadas mensagem, áudio, vídeo e imagem.