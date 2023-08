Muro desaba sobre PMs, em ocorrência na região onde aconteceram ataques criminosos em Fortaleza

Dois policiais militares ficaram feridos, após serem atingidos por um muro que desabou durante uma ocorrência, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na última sexta-feira (11). A região sofreu ataques criminosos, ordenados por uma facção, na última quinta (10), e segue ocupada pela Polícia.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) detalhou, em nota, que "os militares foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma ocorrência em que vários suspeitos estavam reunidos em um imóvel".

Polícia Militar do Ceará Em nota No local, ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram se evadir pulando muros de residências. O muro do imóvel onde estavam reunidos desabou sobre os policiais."

Os dois PMs foram levados a unidades hospitalares pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde receberam os atendimentos necessários e passam bem, segundo a Corporação.

A reportagem apurou que um soldado PM teve ferimentos na cabeça e o outro soldado, nas pernas e nos braços. A Polícia Militar do Ceará frisou que "está prestando total apoio e acompanhamento à recuperação dos policiais".

Ataques criminosos em Fortaleza

O Carlito Pamplona foi um dos bairros atingidos por uma série de confrontos entre facções criminosas e ataques a veículos, entre quarta (9) e quinta-feira (10). Três carros de populares foram incendiados.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) montou uma rápida operação na região do Grande Pirambu, com mais de 170 policiais civis e militares.

Como resultado, 16 suspeitos de cometer crimes na região foram capturados, inclusive um homem apontado como o principal articulador das ações criminosas. Nove armas de fogo - entre elas um fuzil -, uma granada, munições e drogas foram apreendidas.