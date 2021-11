Uma mulher foi agredida pela ex-esposa e pela ex-sogra do seu companheiro, nesta terça-feira (9), na recepção da Delegacia Municipal de Uruburetama, no Interior do Ceará. As três já estavam na unidade policial para depoimento sobre uma briga familiar, quando houve novo desentendimento.

Mulher é agredida com puxões de cabelo e chutes dentro da delegacia de Uruburetama https://t.co/F3e6LUpTri pic.twitter.com/fDRvOW1SkS — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 10, 2021

As suspeitas foram enquadradas em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal dolosa.

Durante a briga, o homem gravou a companheira sendo agredida a puxões de cabelo e chutes. No entanto, não a socorreu. Ele falava registrar o momento para provar o caso.

As mulheres foram separadas por uma agente policial.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que a Polícia Civil segue investigando o caso.

VC Repórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.