Foragido desde 2008 suspeito de cometer violência doméstica contra ex é preso no interior do Ceará

Um suspeito foragido desde 2008 por violência doméstica cometido contra a ex-companheira em Pindoretama, no interior do Ceará, foi preso nessa terça-feira (9) em Morada Nova, na região do Vale do Jaguaribe.

De acordo com a Polícia Civil, em decorrência do crime, foi expedido um mandado de prisão preventiva pela Vara Criminal Única de Pindoretama em desfavor do investigado.

Com base nas informações recebidas de que o homem, de 44 anos, estava em Morada Nova, os agentes chegaram até ele, na localidade de Girilândia.

Ofensiva

A equipe realizou as diligências e chegou ao local onde o suspeito estaria trabalhando e realizou a captura. O foragido não reagiu à abordagem e recebeu voz de prisão.

Ele foi levado à Delegacia Municipal de Morada Nova, onde foram realizados os trâmites. Em seguida, ele foi recambiado a Pindoretama e posto à disposição da Justiça em uma unidade prisional da região.